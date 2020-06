Enrico Poitschke: “Buchmann staat straks wellicht op het podium in de Tour” woensdag 3 juni 2020 om 17:05

BORA-hansgrohe heeft de komende Tour de France veel verwachtingen van Emanuel Buchmann. De nummer vier van vorig seizoen vormt samen met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan de Tourkern bij de Duitse ploeg. “Emu is echt sterk geworden.”

Half juni verzamelt BORA-hansgrohe in het Ötztal voor de eerste trainingsstage na de wekenlange coronapauze. Doel is de renners naar hun topvorm toe helpen in aanloop naar de hervatting van het seizoen. “Gelijk vanaf het begin is de Ronde van Polen belangrijk voor ons”, zegt ploegleider Enrico Poitschke in een interview met Radsport-News.com. “Met Rafał Majka, Maciej Bodnar en Paweł Poljański hebben we drie Polen in de ploeg, die zeker kans hebben in hun thuisland.”

Net als bij de meeste ploegen is de Tour de France het hoofddoel in het tweede deel van het seizoen. “Emanuel Buchmann is waarschijnlijk onze kopman. Vorig jaar miste hij als nummer vier net het podium. Emu is enorm sterk geworden, wat hij vrijdag alweer bewees toen hij in 7 uur en 28 minuten 8848 hoogtemeters wegtrapte. In september staat hij wellicht óp het podium. Peter Sagan willen we helpen om voor de achtste keer de groene trui van de beste sprinter te veroveren.”

Schachmann

Of Maximilian Schachmann, in maart winnaar van Parijs-Nice, geen rol speelt in de Tour, wordt Poitschke gevraagd. “Max heeft goed getraind in Zwitserland. Natuurlijk vecht hij ook voor een plek in de Tourploeg. Hij krijgt echter ook kansen om kopman te zijn in andere wedstrijden. Hij is een zeer belangrijke jongen in ons team en gaat zeker nog een paar wedstrijden winnen. We gaan net zo goed van hem horen als van Buchmann of Pascal Ackermann.”

Welk pad Ackermann bewandelt is nog ongewis. De winnaar van de Clasica de Almeria en de openingsetappe van de UAE Tour zou oorspronkelijk in de Giro d’Italia en de Vuelta a España van start gaan, maar die grote ronden overlappen elkaar op de herschikte UCI-kalender.