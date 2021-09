Enric Mas: “We wisten dat Miguel Ángel wat marge zou krijgen”

Enric Mas deelde in de feestvreugde bij Movistar na de etappezege van Miguel Ángel López op de Gamoniteiru in de Vuelta a España. Zelf kwam de Spaanse klassementsrenner als derde over de streep, nadat hij in de slotfase Primož Roglič nog wat seconden zag pakken.

“Ik ben zo blij voor Miguel Ángel en de hele ploeg. Iedereen heeft het fantastisch heeft gedaan: Imanol (Erviti, red.) was al mee in de vroege vlucht en reed daarna nog heel hard op kop van het peloton samen met Nelson (Oliveira). Rojillas (José Joaquín Rojas) ontfermde zich over ons tot de slotklim – en die aanval van Miguel Ángel vervolgens was geweldig”, blikte Mas naderhand terug op de ploegsite van Movistar.

Movistar en Mas waren zich ervan bewust dat Roglič op de laatste klim waarschijnlijk vooral de Spanjaard in de gaten zou houden. “We wisten dat als ik zou aanvallen Primož waarschijnlijk achter mij aan zou gaan, terwijl Miguel Ángel wel wat marge zou krijgen om voor de etappe te gaan. Toen hij eenmaal de sprong maakte, zelfs als ik het ook had willen proberen, moest ik mijn ploeggenoot en de hele ploeg waarderen voor hun ongelooflijke werk.”

Mas beseft dat de strijd nog niet is gestreden in de Vuelta. “We hebben deze etappe gewonnen en daar zijn we heel blij mee. De etappe van zaterdag wordt echter wederom heel zwaar en dan kan er van alles gebeuren – ook al moeten we eerst nog alert zijn voor de etappe van morgen. We moeten eerst vannacht zo veel mogelijk rusten, daarna gaan we zien wat er morgen gebeurt en dan pas beginnen we aan het weekend te denken.”