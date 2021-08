Enric Mas: “We wisten dat het een gevaarlijke afdaling zou zijn”

Enric Mas heeft de concurrentie voor de tiende etappe niet wijzer gemaakt dan ze al waren. De Spaanse aanvoerder van Movistar kende namelijk het gevaar van de afdaling van de Puerto de Almáchar, waar Primož Roglič na zijn demarrage ten val kwam. Maar toch is Mas kritisch. “Ik had de aanval van Roglič daar niet verwacht”, vertelt hij na afloop.

“We hebben voor de start niets gezegd, want we wisten dat het een gevaarlijke afdaling zou zijn. Iemand die daar aan zou vallen en te veel risico zou nemen, kon daar vallen omdat de afdaling heel glad was”, aldus Mas. “Eerlijk gezegd reed ik te veel met de handrem erop in de afdaling. Ik verloor elke keer wat meters omdat ik niet wilde vallen. Gelukkig kwamen we veilig beneden en dat was belangrijk. Daar zijn we al blij mee.”

Maar de aanval van Roglič, die zag Mas niet aankomen. “Ik had dat inderdaad niet verwacht. Maar ik denk dat we wel in staat waren om het verschil stabiel te houden op de klim. De samenwerking met Miguel Ángel was heel goed, waardoor we in de buurt bleven en na zijn valpartij konden aansluiten. We pakten meer dan dertig seconden op de groep achter ons. Dat betekent dat de verschillen wat groter zijn geworden. Maar we zagen ook Jack Haig goed rijden.”

Wel had de kopman van Movistar na de finish nog oog voor de gevallen Roglič. “Ik vroeg of hij in orde was en daar bedankte hij mij voor. Hij gaf aan dat de valpartij niet al te ernstig was”, zegt Mas.

López: “Verrast toen we Roglič op zijn fiets zagen stappen”

Miguel Ángel López is blij dat hij nog in een groep met de Jumbo-Visma-kopman kon finishen. “Roglič ging met een kleine voorsprong de afdaling in, maar we konden hem op sommige stukken van de afdaling wel zien. We waren verrast toen we zagen dat hij op zijn fiets probeerde te stappen, omdat we de valpartij niet gezien hadden. Hij namen wat gas terug in de afdaling omdat we wisten dat het glad zou zijn. Ons doel was om veilig te finishen en ik denk dat dat gelukt is zonder problemen.”