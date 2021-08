Enric Mas: “We hebben een idee hoe we Primoz Roglic kunnen verslaan”

Movistar barst na de eerste week van de Vuelta a España van het zelfvertrouwen. Met Enric Mas op de tweede plaats van het algemeen klassement, op 28 seconden van Primož Roglič, durft de Spaanse ploeg te dromen van de eindzege. “We hebben een idee hoe we Primoz Roglic kunnen verslaan”, zegt Mas tegen AS.

De Spaanse klimmer wijst daarbij naar Miguel Ángel López, met wie hij het kopmanschap draagt. “De enige manier om Roglič van de troon te stoten is als we als een team werken”, stelt Mas, die zondag in de bergetappe naar de Alto de Velefique het verschil maakte met de concurrentie. Alleen de rode trui kon hem bijbenen. “We gingen van start om alle mogelijke rivalen op achterstand te rijden.”

“Ik ben goed uit de Tour de France gekomen, maar misschien miste ik daar nog een beetje vertrouwen. Gelukkig was ik niet doodop na afloop. Ik heb goed gerust, en nu heb ik het vertrouwen dat ik miste. Na jaren als prof en jaren hard werken, bevond ik mij op de Velefique in een voor mij ongekende situatie. De eerste twee van het klassement in een man-tegen-man-gevecht”, vertelt hij over zijn duel met Roglič.

Ook INEOS Grenadiers in het vizier

Supermán López verloor zondag ruim een halve minuut op de slotklim. Wel staat hij nog derde, op 1.21 minuut van de rode trui. “Ik reageerde op de aanvallen van Adam Yates, omdat hij gevaarlijk was. Als hij weg zou rijden, zouden we moeten werken”, geeft de Colombiaan aan. “Toen Enric en Roglic voorop reden, kon ik niet meer aanvallen omdat ik dan het gat zou dichtrijden.”

Toch willen Mas en López zich niet blindstaren op Roglič en Jumbo-Visma. “Elke ploeg heeft zijn strategie. INEOS Grenadiers heeft met Bernal een Giro- en Tourwinnaar, en Adam Yates mag ook niet uitgesloten worden”, zegt Mas. López vult aan: “Egan staat nog binnen de twee minuten. Misschien hadden ze op de Velefique hun dag niet, maar er komen nog veeleisende dagen aan.”