Enric Mas volgt Evenepoel op Pico Jano: “Goed om tijd te winnen op mannen als Roglic”

Enric Mas was de enige klassementsrenner die Remco Evenepoel kon volgen op de Pico Jano. De Spanjaard van Movistar kwam als derde over de streep in rit zes van de Vuelta e España, waardoor hij ook klimt in het algemeen klassement. ”

“Ik ben hier heel blij mee, het was een zeer zware etappe. Vanaf de eerste kilometers ging het heel snel”, vertelde Mas na afloop aan Eurosport. “Ook het weer was lastig. Het werd zeer gevaarlijk in de afdalingen, een aantal renners gingen dan ook tegen de grond in het peloton.”

Mas kon echter op zijn fiets blijven zitten en ging met de klassementsmannen richting de top van de Pico Jano. Na de versnelling van Evenepoel was hij de enige renner die zijn wagonnetje kon blijven aanhaken. “Daar was ik vooral blij mee. Daarnaast is het ook goed dat ik tijd kan winnen op mannen als Primoz Roglic.”

Dat Mas dankzij die prestatie naar een derde plaats klimt in het algemeen klassement, wist de 27-jarige renner na afloop nog niet. “Ah, echt? Daar ben ik zeer blij mee.”