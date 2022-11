Enric Mas trekt lessen uit Vuelta: “Ga aanvallender koersen op goede dagen”

In de voorbij Vuelta a España eindigde Enric Mas op de tweede plaats, achter Remco Evenepoel. De Spaanse klimmer kijkt met een enigszins dubbel gevoel terug op die ronde. “Natuurlijk ben ik blij met mijn prestatie, maar anderzijds ben ik toch ontgoocheld omdat ik niet won”, zei hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Het betekent iets om op het podium van een grote ronde te staan. Maar het is nu al de derde keer dat ik tweede werd in La Vuelta. Ik moet hem nu echt wel eens een keer gaan winnen”, aldus Mas, die in 2018 en 2021 ook al runner-up was in de ronde van zijn eigen land.

Aanvallender rijden

Dit jaar lagen er al mogelijkheden, maar Mas wist Evenepoel uiteindelijk niet te breken. “Op Sierra de la Pandera en Sierra Nevada had ik meer tijd kunnen winnen op Evenepoel. Vooral op Sierra de la Pandera had het beter gekund. Daar maakte ik de fout om meteen te reageren op een aanval van Roglic en blies ik mezelf een beetje op.”

“In de voorlaatste rit waren mijn benen niet super genoeg voor een alles-of-niks-aanval. Maar laat ons eerlijk zijn: in Madrid telde ik nog altijd twee minuten achterstand op Evenepoel, geen twintig seconden. Heb ik het dan ergens echt laten liggen? Deze Vuelta heeft me lessen geleerd voor de toekomst. Ik ga proberen om aanvallender te rijden in mijn goede dagen en slimmer overleven tijdens mijn slechte.”

Tour en Vuelta

Na zijn tweede plaats in de Vuelta, bleef Mas op een hoog niveau presteren. Hij won de Giro dell’Emilia op indrukwekkende wijze en moest in de Ronde van Lombardije enkel zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar, na een sprint met twee. “Het bewijs dat ik altijd goed ben na een grote ronde. Misschien moet ik er toch eens over nadenken om eerst de Giro te rijden en dan de Tour. Mijn programma voor 2023 ligt nog niet vast, maar allicht gaat dat niet veel verschillen van de voorbije jaren: Tour en Vuelta.”