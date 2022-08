Enric Mas: “Remco, Primoz en Carlitos zijn taaie rivalen”

Enric Mas hoort vooralsnog bij de beste drie klassementsrenners van de Vuelta a España. In de rit naar de Colláu Fancuaya kon de kopman van Movistar bij rode trui Remco Evenepoel en Primož Roglič blijven en door het wegvallen van Rudy Molard, schoof hij op naar de tweede plaats in de algemene rangschikking.

“Ik ben gelukkig”, liet de Spanjaard via zijn ploeg weten. “De ploeg is een ’tien’ geweest; eerst met Bala (Alejandro Valverde, red.) in een coup op de Alto de la Colladona waarin ook Richard Carapaz zat. Toen we zagen dat de kopgroep iets meer voorsprong had dan we in gedachten hadden, hebben we Rojillas (José Joaquín Rojas) en Nelson (Oliveira) in de finale op kop laten rijden en zij hebben super gepresteerd.”

Naar de finish toe voelde Mas zich goed. “Remco is echt sterk en vandaag hebben we gezien dat Primož en Carlitos (Carlos Rodríguez) ook erg goed zijn; het zijn taaie rivalen en we zullen zien wat er gebeurt.”

Slijtage

Het peloton staat in de negende rit opnieuw een zware dag te wachten, met aankomst bergop op Las Praeres. “Morgen is dag negen van de Vuelta, en ik denk dat zowel vandaag als morgen de slijtage merkbaar zal zijn en dat zal te zien zijn. Zoals ik al die tijd heb benadrukt, is vandaag vandaag en morgen is morgen; we bekijken het van dag tot dag. Pico Jano en vandaag waren de eerste twee bergritten en we kunnen nog geen conclusies trekken over hoe de lichamen zullen reageren in het beslissende deel van de Vuelta en de laatste week.”

“Op dit moment hebben we verschillende rivalen gezien die in zeer goede vorm zijn; we gaan proberen onze kaarten uit te spelen en zullen zien hoe er wordt gereageerd”, aldus Mas.