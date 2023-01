Enric Mas prijst zich gelukkig met parcours Vuelta: “Wat een luxe”

Enric Mas gaat in 2023 vol voor de eindzege in de Vuelta. De nummer twee van afgelopen jaar vindt namelijk dat het parcours op zijn lijf is geschreven. “Wat een luxe voor me”, reageerde hij bij de presentatie.

“Ik hoop er het beste van te maken. Voor dit parcours wil ik de organisatie graag bedanken. Ik hou ervan en ben blij met de zware etappes. Het ziet er echt geweldig uit”, gaat de Movistar-renner verder.

“Ondanks de vele zware ritten is de organisatie, vind ik, niet over de schreef gegaan. Het wordt een spectaculaire ronde. De ene dag kun je drie minuten verliezen, de andere dag kun je drie minuten terugpakken.”

“Het wordt de moeite waard om te kijken”, voorspelt hij tot slot.