Enric Mas pakt drie seconden: “Weinig, maar wel goede seconden”

Enric Mas was op Picón Blanco als enige klassementsrenner in staat om weg te rijden uit de favorietengroep. Met een ferme sprint in de laatste kilometer reed de Spaanse kopman van Movistar drie seconden weg en daardoor is hij in het algemeen klassement van de Vuelta a España nu vijfde, op 45 seconden van de nieuwe leider Rein Taaramäe. “Dat zorgt voor vertrouwen”, reageert Mas.

Volgens Mas is Movistar ook een stuk wijzer geworden van de derde etappe. “Door deze klim weten we dat onze ploeg op aankomsten als deze heel goed kan presteren. En al onze mannen staan nu goed in het klassement. Dat zorgt voor vertrouwen. En ik kon een paar seconden pakken. Het zijn er maar weinig, maar wel goede seconden”, zegt hij.

“Ik denk dat er goed werk verricht is door de ploeg. Naarmate de voorsprong van de kopgroep groeide, was het onze bedoeling om achterin het peloton plaats te nemen. We gingen niet meer specifiek voor de etappezege, omdat we met meer dan drie minuten achterstand aan de Picón Blanco begonnen. Het was anders geweest als dat een minuut was geweest. Dan hadden we het natuurlijk geprobeerd”, gaf de Spanjaard aan.

Miguel Ángel López sprintte achter Mas naar de zesde plaats in de daguitslag. “Het plan was om geen tijd te verliezen en dat hebben we gedaan. Alejandro Valverde liet zich in de laatste kilometers goed zien. Dat geeft een goed en positief gevoel. Op naar meer”, zegt de Colombiaan strijdbaar.