Enric Mas niet ontevreden met tijdrit: “Maar Evenepoel vliegt in deze Vuelta”

Enric Mas was niet ontevreden na afloop van de tiende etappe in de Vuelta a España: de Spaanse kopman van Movistar wist de schade op zijn meeste concurrenten te beperken in de ruim dertig kilometer lange tijdrit naar Alicante. De klimmer moest echter toch nog bijna twee minuten toegeven op een ontketende Remco Evenepoel en kijkt nu in het klassement tegen een achterstand aan van iets meer dan drie minuten.

De 27-jarige Mas reed voor zijn doen een keurige tijdrit, finishte als tiende in de daguitslag, maar verloor op de streep alsnog bijna twee minuten op Evenepoel. Die laatste wist een nieuwe tik uit te delen aan zijn concurrenten voor de eindzege en gaat nu ruimschoots aan de leiding in de Spaanse ronde. Mas volgt, als de voorlopige nummer drie in de stand, op 3m03s van de Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl.

“Er is nog een lange weg te gaan”

“Ik heb geen slechte tijdrit gereden”, concludeerde Mas na afloop in gesprek met sportkrant AS. “Ik ben alleen ook niet supertevreden met mijn prestatie. Ik kwam goed uit de startblokken, maar moest uiteindelijk nog wel veel tijd prijsgeven. Het was echt een parcours voor de tijdritspecialisten, met weinig hoogtemeters. Het werd nergens écht lastig.”

Mas lijkt na tien etappes goed op weg om opnieuw op het podium te eindigen van zijn thuisronde, maar de eindzege lijkt wel ver weg. “Er is nog een lange weg te gaan in deze Vuelta en we bekijken het dag per dag. Woensdag krijgen we een vlakke rit voorgeschoteld en vanaf donderdag krijgen we een idee hoe de race zich verder zal ontwikkelen. Evenepoel vliegt momenteel in deze Vuelta, hij laat zien dat hij heel erg goed is. Maar we blijven het proberen”, klinkt het.