Enric Mas na langste etappe in de Vuelta: “Dit is niet nodig”

In de Vuelta a España kregen de renners vandaag een rit van net iets meer dan 230 kilometer voorgeschoteld, meteen ook de langste etappe van de ronde. “Ik ben van mening dat een dergelijke lange etappe niet nodig is in een grote ronde”, zo liet Enric Mas weten vlak na de finish.

“Het was een zware dag, maar bovenal een lange dag. Dit kwam door het traject van de etappe, maar ook door de aanwezige wind, waardoor het uiteindelijk een zeer veeleisende etappe was. Ik ben van mening dat een dergelijke lange etappe niet nodig is. Ik heb het over dit soort specifieke ritten. De organisatie heeft echter anders besloten.”

Mas besloot vandaag om zijn krachten te sparen voor de etappes van vrijdag en zaterdag. “Het was geen goede dag om mijn tegenstanders te testen, aangezien we te maken hadden met tegenwind en flink wat regen. We hadden wellicht iets kunnen doen met zijwind, maar vandaag was het moeilijk om aan te vallen. En dus moesten we ons richten op de sprint.”

En wat verwacht de kopman van Movistar van de etappe van vrijdag, richting Ciudad Rodrigo? “Morgen kunnen we iets proberen, het terrein leent zich ervoor. In de etappe van zaterdag (naar de top van de Alto de la Covatilla, red.) is er alleen nog meer mogelijk.”