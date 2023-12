zondag 24 december 2023 om 11:46

Enric Mas is uit op sportieve revanche in Tour de France: “Een doorn in het oog”

Enric Mas viel in de voorbije Tour de France letterlijk uit in de openingsetappe van en naar Bilbao en dus heeft hij iets goed te maken in de drieweekse rittenkoers. De 28-jarige klimmer zal in 2024 dan ook als kopman van Movistar aantreden in de Franse ronde.

Al dacht Mas zelf eerst aan een allereerste deelname aan de Giro d’Italia. “Ik heb er met de ploeg over gesproken, maar Movistar geeft de voorkeur aan de Tour de France”, legt de Spanjaard uit in een interview met sportkrant AS. “De grote baas (doelt op Eusebio Unzué, red.) heeft uiteindelijk een beslissing genomen. Ik heb een grote Tourdoorn in mijn oog en die moet eruit”, doelt hij op zijn crash en opgave.

“De Tour van 2024 ziet er erg zwaar uit en begint in Italië, een land waar ik van hou. De ronde eindigt bovendien met een zware tijdrit en dit kan nog voor grote verschillen zorgen. Het is ontzettend moeilijk om de Tour te winnen en dus is het beter om je huiswerk af te hebben eenmaal je aan de start verschijnt.”

Debuut

Het is nog onduidelijk wanneer Mas voor het eerst weer een rugnummer zal opspelden, maar zeker is dat hij in aanloop naar de Tour Tirreno-Adriatico (4-10 maart) en de Ronde van Catalonië (18-24 maart) zal betwisten. Ook zal hij – voor het eerst in zijn carrière – aan de start staan van de Ronde van Romandië (23-28 april).