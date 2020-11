Enric Mas: “Ik hoop volgend jaar mee te doen om de eindzege”

Enric Mas kan leven met zijn vijfde plaats in het eindklassement van de Vuelta a España 2020. De 25-jarige Spanjaard won intern de strijd om het kopmanschap en wist ook het jongerenklassement te winnen. “Dit voelt goed, zeker na zo’n raar jaar”, vertelt Mas.

“De Vuelta is zelfs gefinisht in Madrid”, aldus de kopman van Movistar. Met Alejandro Valverde (tiende) eindigde nog een renner van de Spaanse armada in de top-10 van het eindklassement. “De ploeg heeft geweldig werk geleverd. We zijn heel erg blij hiermee”, zegt Mas.

“Maar om eerlijk te zijn had ik liever een betere plek gehad in het algemeen klassement, maar het is zoals het is. Mijn volgende doel is om de kleur van deze witte jongerentrui te veranderen”, doelt hij op de rode leiderstrui. “Ik hoop dat ik daar volgend jaar voor kan gaan.”