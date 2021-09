Enric Mas: “Gelukkig kwam de strijd om de eindzege niet aan op deze tijdrit!”

Enric Mas is blij met zijn tweede plaats in de Vuelta a España, zijn tweede podium in de Spaanse ronde na 2018. Volgens de kopman van Movistar is er nog wel ruimte voor verbetering, vooral op de aankomsten bergop waar hij steeds tijd moest prijsgeven op eindwinnaar Primož Roglič.

“We moeten echt blij zijn. Uiteindelijk waren er maar vier renners van ons in staat om de finish te bereiken, en drie ploeggenoten belandden in het ziekenhuis nadat ze alles eraan hadden gedaan om ons te helpen”, zei Mas na afloop van de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostella in een perscommuniqué van zijn ploeg. “We gaan naar huis met deze podiumplaats, waar de hele ploeg trots op mag zijn. Ik wil alle renners en stafleden bedanken. Iedereen heeft zijn steentje aan dit resultaat bijgedragen.”

Na zijn val dinsdag, in de zestiende etappe, voelde de Spaanse klimmer zich zaterdag pas weer voor het eerst echt goed, vertelde hij. “Daarna kwam nog deze zware tijdrit, waarin de pijn toch weer terugkwam. Ik weet niet of het op televisie te zien was, maar ik kon niet in de speedbars blijven en moest de drops pakken – zoals op een normale wegfiets op een normale klim. Ik ben blij dat de strijd om de eindzege met Primož niet op deze tijdrit aankwam, want ook dan had hij hem zeker gepakt!”, lachte hij.

Mas ziet nog ruimte voor verbetering, niet alleen in het tijdrijden. “Toen ik zaterdag weer in het hotel was en ik met mijn coach sprak, besefte ik dat ik moet verbeteren in de bergetappes met aankomst bergop. Roglič en de anderen pakten daar steeds wat tijd op mij, en dat is tijd die ik niet moet verliezen. Het is een aspect dat ik moet verbeteren. Nu ga ik nadenken over de rest van het seizoen. Ik voel me goed en ik wil de Italiaanse klassiekers nog rijden: aantrekkelijke koersen waar ik het, denk ik, wel goed kan doen.”