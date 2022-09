Enric Mas: “Dit was niet het terrein om het verschil te maken”

Enric Mas probeerde het wel, maar in de zeventiende etappe wist de nummer twee van het algemeen klassement geen tijd goed te maken op Remco Evenepoel. De rodetruidrager pareerde zijn aanvallen op de klim naar Monasterio de Tentudía gezwind.

De Movistar-kopman maakte zich van tevoren al weinig illusies: “We wisten dat deze helling Evenepoel goed zou liggen, maar ik moest het proberen om te kijken hoe hij zou reageren. Ook omdat ik een mooi gat heb op de renners die achter mij staan in het klassement. Maar dit was niet echt het terrein om het verschil te maken.”

Dan maar op de Alto de Piornal, de aankomstklim van etappe achttien. “Ik weet nog niet wat het plan voor morgen is, maar als ik goede benen heb, ga ik het sowieso weer proberen. Samen met de rit van zaterdag is het de belangrijkste etappe om nog wat tijd terug te pakken. We gaan het blijven proberen en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Mas blijft ook waakzaam: “We moeten alert en gefocust blijven, omdat er van alles kan gebeuren. Dat zagen we gisteren ook met Primoz Roglic. Voor het wielrennen is het niet goed dat hij viel. Het is een geweldige renner en het is shit dat hij hier niet meer is.”