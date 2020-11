Enric Mas derde op Angliru: “Sorry dat ik niet heb gewonnen”

Enric Mas kleurde zondag de bergetappe naar de Alto de l’Angliru door vroeg aan te vallen, maar dat hij ‘slechts’ derde werd in de daguitslag doet de kopman van Movistar veel. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle Spaanse fans, Movistar-fans en de ploeg dat ik niet heb gewonnen”, vertelt hij.

Movistar nam, niet voor het eerst deze Vuelta, het initiatief in de bergen. Het vertrouwen in Mas was groot. “De ploeg was sensationeel, maar ik had niet de laatste punch om nog een extra aanval te plaatsen in de finale”, blikt hij terug. “Ik ben blij met de manier waarop de de etappe hebben gereden, maar ik ben niet tevreden met het resultaat. We wilden winnen, we waren zo gemotiveerd en ik wist dat ik op de goede weg was.”

Het zit Mas niet lekker dat hij niet heeft kunnen winnen. “Maar we hebben nog een week te gaan in de Vuelta, dus dan kan ik alle fans blij maken”, blikt hij vooruit. “Ik hoop morgen zoveel mogelijk slaap te kunnen pakken. Ook verkennen we het tijdritparcours alvast, zodat we kunnen blijven meedoen in deze Vuelta. Het lange, vlakke stuk en de klim naar Ézaro kunnen allebei voor significante verschillen zorgen.”

In het klassement blijft Mas vijfde, een beetje in niemandsland. Zijn achterstand op de rode trui Richard Carapaz is 1.50 minuut. In het jongerenklassement staat de Spanjaard wel ruim aan de leiding.