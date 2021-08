Enric Mas: “De beste vorm van mijn carrière? Ik denk het”

Enric Mas was heel blij met zijn optreden in de elfde rit van de Vuelta a España. In Valdepeñas de Jaén vocht de Spaanse klimmer van Movistar een fraai duel uit met Primož Roglič op de slotmuur en hij lijkt een van de belangrijkste uitdagers van de Sloveen in de strijd om de eindzege.

Mas liet naderhand weten heel blij te zijn met zijn prestatie. “Maar eerlijk – en excuses voor mijn taalgebruik: toen ik door die laatste linkerbocht kwam met honderd meter te gaan en die fucking muur zag, moest ik mijn hoofd buigen en wist ik ‘Ai, ai, ai… het is niet voor vandaag’. Ik had de beelden bekeken van ‘Purito’ (Joaquim Rodríguez, red.) die hier in 2011 won, maar ik wist niet wat ik zag – was hij zo snel of was ik niet zo fris als hij?”

Op de slotmuur botste Mas op Roglič. ‘Slechts een koersincident’, zo deed de Spaanse klimmer van Movistar het voorval af. “Hij zag mij niet komen en ik kon op die plaats niet remmen, want anders had hij een paar meter op mij gepakt. Het was óf een botsing, óf remmen. Toen ik hem na de finish zag, verontschuldigde hij zich. Onze relatie is goed.”

“De beste vorm van mijn carrière? Ik denk het”, zei Mas verder. “Roglič is, samen met Pogačar en niet veel andere renners, de referentie. Om met hem te kunnen strijden in de Vuelta betekent veel voor me. De ploeg blijft het goed doen – ik blijf zeggen dat het een groot verlies is om Alejandro (Valverde, red.) en Johan (Jacobs) niet meer bij ons te hebben, maar deze geweldige ploeg heeft, en dat gevoel heb ik iedere dag, een kans om fantastische dingen te doen in deze koers.”