Enorme teleurstelling bij Charlotte Kool: “Dit is een grote nachtmerrie”

Charlotte Kool moet vrede nemen met plaats twee in rit zes van de Tour de France Femmes. De Nederlandse toonde zich de snelste van het peloton, maar Emma Norsgaard reed nog voorop. “Ik had alles onder controle in de sprint, maar dat maakt niet uit. Ik ben tweede.”

Kool kreeg in de laatste kilometer nog een lead-out van Pfeiffer Georgi, maar ook dat kon het tij niet meer keren. De sprinter van Team dsm-firmenich strandde op een seconde van ritwinnares Norsgaard. “Dat ik de sprint win, zo kort achter de winnares, is een grote nachtmerrie”, vertelde Kool na afloop aan Eurosport.

Dat de teleurstelling bij Kool immens was, was zeer duidelijk. Het woord nachtmerrie viel dan ook maar al te vaak. “Dit is echt een nachtmerrie voor mij. De achtervolging op de vluchters verliep eigenlijk best goed, heel wat teams hielpen. De aanvallers waren zelf echter ook sterk. In de sprint had ik alles onder controle, maar dat maakt niet uit. Ik ben tweede geworden.”

Tour Femmes 2023: Emma Norsgaard verschalkt sprinters in Blagnac, Kool tweede Lees ook: