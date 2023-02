Enkele buien in aanloop naar én tijdens weekend van WK veldrijden in Hoogerheide

De weersomstandigheden zijn, zoals bijna altijd, een veelbesproken thema in aanloop naar het WK veldrijden in Hoogerheide. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline naar de meest recente weersverwachting gekeken voor Hoogerheide in het weekend van 3-5 februari. Een tipje van de sluier: er gaat neerslag vallen.

“De aanloop is licht wisselvallig met tot het weekend veel wolken en soms wat regen, vooral woensdagnacht en donderdag. Heel groot zijn de neerslagsommen niet, hooguit enkele millimeters”, aldus meteoroloog Johnny Willemsen. Vrijdag begint het WK met de Mixed Relay en zaterdag is de titelstrijd bij de vrouwen het hoofdgerecht.

“Zaterdag is het zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het begin februari ’s middags een graad 6, maar komende zaterdag wordt het 11 graden in Hoogerheide. Het weerbeeld: veel wolken af en toe zon en droog. Een matige westenwind aan 3 Bft”, zegt Willemsen.

“In de nacht naar zondag is kans op wat regen bij een graad of 7. Maar ook dit is niet zo veel”, voegt de meteoroloog toe. “Zondag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. In de loop van de middag neemt de buienkans af, waardoor de mannenwedstrijd waarschijnlijk droog verloopt. Het wordt een graad of 8, maar door een stevige noordwestenwind (4 of 5 Bft) voelt het aan als 3 graden.”

