donderdag 22 februari 2024 om 19:41

Enige Na-Giro-Criterium van Nederland gaat opnieuw door het leven als Ridderronde Maastricht

De Stichting Profronde Maastricht organiseert op 31 mei 2024 voor de 38e keer een criterium. De laatste jaren ging dat onder de naam van de RSM-Wealer Ronde en sinds 2022 is dit het enige Na-Giro-criterium van Nederland. Vanaf de komende editie is dat weer onder de naam Ridderronde Maastricht; een begrip in ere hersteld.

Sinds de oprichting in 1985 werd het criterium ook onder die naam verreden. Dat was zo tot en met de editie van 2002, waarna nieuwe sponsoren de naam van het criterium bepaalden. Tot voor de coronapandemie vond het evenement plaats na de Tour de France, zoals tal van andere Na-Tour-criteriums. Vanwege de moordende concurrentie en de nadelige plaatsing door de schoolvakanties, besloot de organisatie bij de eerste editie ná corona (2022) het over een andere boeg te gooien.

Geïnspireerd door de Giro d’Italia-eindzege van local hero Tom Dumoulin, werd het criterium in Maastricht het eerste (en tot op heden enige) Na-Giro-criterium van Nederland. Afgelopen jaar zette Mark Cavendish zijn naam op de erelijst, die even daarvoor de slotrit in de Giro had gewonnen. Ook namen als Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert, Wout Poels, Niki Terpstra en drie keer Dumoulin sieren het palmares. Sinds 2008 is er tevens een editie voor vrouwen; Lorena Wiebes was vorig jaar primus, iets dat Marianne Vos al vijf keer deed.

Vanaf dit jaar zal het criterium dus opnieuw de Ridderronde Maastricht heten. Door nieuwe hoofdsponsors zou de naam opnieuw veranderen, maar het bestuur wilde graag terug naar de naam Ridderronde. Deze was ingeburgerd in Maastricht. Er zat wel nog een juridisch tintje aan, omdat de Ridderronde voorheen werd gesponsord door de Ridder-brouwerij. Die bestaat niet meer, maar met medeweten en toestemming van voormalig eigenaar Heineken is besloten de naam Ridderronde vast te leggen voor de toekomst.

Programma Ridderronde Maastricht, 31 mei 2024

Middag: Kinderprogramma met o.a. Dikke Banden Race

19.00 uur: criterium Dames elite

20.30 uur: criterium Heren elite