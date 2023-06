Mark Cavendish primus in RSM-Wealer Ronde in Maastricht, Wiebes wint bij vrouwen

Mark Cavendish heeft de RSM-Wealer Ronde in Maastricht gewonnen. De Brit van Astana Qazaqstan toonde zich de snelste sprinter in het Maastrichtse Criterium. Tweevoudig ritwinnaar in de Giro Nico Denz en Laurens de Plus maakten het podium compleet. Lorena Wiebes won de vrouwenwedstrijd

Het criterium in Maastricht wordt traditioneel op de vrijdag na de Giro d’Italia gereden. Cavendish won vorige week nog de slotrit van de Giro. Ook Koen Bouwman, die zijn kopman Primož Roglič aan de eindzege hielp, was van de partij. Met een zesde plaats was hij de eerste Nederlander.

Wiebes de rapste bij vrouwen

Ook Lorena Wiebes mocht juichen in Maastricht. De Nederlandse sprintster van DSM liet haar landgenoten Mische Bredewold van SD Worx en Yara Kastelijn van Fenix-Deceuninck achter zich.