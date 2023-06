En dat is vier! López haalt uit in eerste bergrit Vuelta a Colombia

De 73ste editie van de Vuelta a Colombia is voorlopig de grote ‘Miguel Ángel López-show’. De Colombiaan van Team Medellín-EPM won dinsdag ook de eerste echte bergetappe in de meerdaagse wielerronde, met aankomst op de Alto de la Línea.

In de eerste etappes verzorgde López al de show, maar vandaag kregen de renners pas de eerste echte bergrit voorgeschoteld. Vanuit Ibagué ging het over licht oplopende wegen naar de voet van de Alto de la Línea, een van de bekendste beklimmingen in Colombia. De finishstreep was gelegen op 3.234 meter hoogte, na een slotklim van ruim twintig kilometer aan 6,7%.

López bleek eerder deze week al de beste tijdrijder en (echt waar) sprinter en ook bergop is hij voorlopig een klasse apart. Hij wist zijn tegenstrevers op de flanken van de Alto de la Línea uit het wiel te rijden en soleerde vervolgens naar zijn vierde zege in vijf dagen tijd. Daniel Alejandro Mendez werd op ruim een halve minuut tweede, Rodrigo Contreras kwam als derde over de streep.

López gaat nu ook steviger aan de leiding in het algemeen klassement. De 73ste Vuelta a Colombia duurt nog tot en met zondag. De renners krijgen de komende dagen nog bergetappes voorgeschoteld naar Belalcazar, Apia, Manizales en Cañasgordas.