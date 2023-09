zondag 3 september 2023 om 19:22

Emotionele zege voor Valentin Madouas in Plouay: “Een droom om hier te winnen in deze trui”

Valentin Madouas schreef zondag de Bretagne Classic Ouest-France op zijn naam. De renner van Groupama-FDJ won de sprint van een klein groepje en won zo als Franse kampioen in Plouay. “Ik hoorde het publiek juichen, wow. Dat was een zot moment.”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben ontroerd”, laat Madouas weten via de officiële kanalen van zijn ploeg. “In deze trui winnen in Plouay, dat is ongelooflijk. Het was een droom van mij om hier ooit te winnen. Wat moet ik meer vragen? Ik heb een klassieker op WorldTour-niveau gewonnen, ik moet ervan genieten.”

Madouas kreeg in de diepe finale nog steun van zijn ploeggenoot Stefan Küng, die lang aan de leiding reed in Bretagne. “Hij deed het perfect door de kop te pakken in de laatste kilometer. Ik kon op die manier met veel snelheid aan de sprint beginnen. Het is dankzij hem dat ik hier win.”