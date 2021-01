Emotionele Van Aert draagt BK-titel op aan zoon: “Zes nachten amper geslapen”

Bij Wout van Aert kwamen na afloop van zijn Belgische titel veldrijden de emoties los. De kopman van Jumbo-Visma werd afgelopen week voor het eerst vader en zei na zijn zege pas dat hij een bijzondere week achter de rug heeft. “Ik wou het niet zeggen, maar ik heb zes nachten amper geslapen”, lacht hij. “Maar blijkbaar heb ik dat niet nodig als je op een roze wolk leeft.”

“Ik wil graag deze zege opdragen aan mijn zoon George en mijn vrouw Sarah”, vertelt Van Aert met natte ogen en een snik in zijn stem. “Het is negen maanden dat ze ervoor gezorgd heeft. En deze week… Merci Sarah!”

Van Aert pakte in de tweede ronde de kop en stond die niet meer af, maar het ging moeizaam. “Ik voelde mij in het begin goed en kon op een goede manier de kloof uitbouwen”, aldus de Kempenaar. “Vanaf half cross zat ik à bloc. Ik moest proberen die voorsprong te behouden, maar dat was al moeilijk genoeg. Ik ben echt heel tevreden met deze titel.”