Emotionele Modolo sprakeloos na zege: “Ik kan het niet geloven”

Hij heeft er meer dan drie jaar op moeten wachten, maar vandaag was het eindelijk weer eens raak voor Sacha Modolo. De Italiaan van Alpecin-Fenix was vandaag de snelste in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Met een snik in zijn stem keek hij na de finish terug op zijn ritoverwinning.

De 34-jarige Modolo had moeite om de juiste woorden te vinden na zijn zege in de Ronde van Luxemburg. De renner van Alpecin-Fenix bleek vandaag in Mamer de snelste sprinter van het pak, voor Benoît Cosnefroy en Eduard-Michael Grosu. En dat na een zeer moeilijke periode vol blessures, ziekte en mindere resultaten.

“Ik heb hier de laatste drie jaar op gewacht. De voorbije seizoenen waren heel erg moeilijk. Deze zege is voor mijn vrouw Valentina. Ik wil haar graag nu bellen in de teambus”, aldus een emotionele Modolo. “Ik heb hier echt geen woorden voor. Ik kan het niet geloven. Ik hoefde in de finale niet echt te vechten voor positie, aangezien ik kan terugvallen op een geweldige ploeg.”

“De ploeg was vandaag ook verantwoordelijk voor een geweldige lead-out. Sam (Gaze, red.) wist me perfect af te zetten. In de laatste 300 meter ging ik zelf aan. Ik hoop nu dat mijn ploegmaten ook blij zijn”, besluit de ritwinnaar in het flashinterview.