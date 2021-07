Emotionele Mark Cavendish: “Ik was doodsbang voor deze etappe”

Mark Cavendish heeft de rustdag gehaald zonder kleerscheuren. Letterlijk en figuurlijk. Al was hij er vandaag helemaal niet gerust in. “Ik was doodsbang voor deze rit”, vertelde hij na afloop. “Maar Tim (Declercq) en Michael (Morkov) hebben me de hele dag gesteund.”

Onder meer zijn collega-sprinters Bryan Coquard en Arnaud Demare eindigden buiten tijd. Tim Merlier gaf onderweg al op. Maar good old Mark Cavendish overleefde deze tweede Alpenrit wel en haalt zo zonder kleerscheuren de eerste rustdag. Nog steeds stevig in het groen.

“Doodsbenauwd was ik”, vertelde hij nadat hij een nieuwe groene trui overhandigd kreeg. “Ik ben emotioneel dat ik het gehaald heb. Dolblij dat ik nog steeds in de Tour zit. Maar het ergste is dat er de komende twee weken nog veel dergelijke dagen zullen volgen.”

“De voorbije jaren, toen ik de Tour op tv zag, was ik altijd een beetje jaloers dat ze bij Deceuninck-Quick-Step altijd iemand achter de hand hielden om voor hun sprinter te zorgen, terwijl ik bij mijn laatste deelname (2018, bij Dimension Data, red) aan mijn lot werd overgelaten”, zei hij nog. “Vandaag kon rekenen op zowel Tim (Declercq) als Michael (Morkov). Ik ben fysiek gebroken, maar voel me ook zeer nederig.”

🤝 An emotional @MarkCavendish after the @deceuninck_qst "Wolfpack" pulls together to finish within the time limit. 🤝 Le "Wolfpack" se mobilise pour finir, ensemble, une étape difficile et rentrer dans les délais !#TDF2021 pic.twitter.com/3vdWv8tj3c — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021