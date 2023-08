Emotionele Lotte Kopecky pakt goud: “Dit was een fantastisch, maar ook heel zwaar jaar”

Lotte Kopecky knalde zondag naar goud op het WK wielrennen voor elite vrouwen. De Belgische renster was na afloop zeer emotioneel. “Na de twee wereldtitels op de baan geloofde ik eigenlijk niet meer dat ik vandaag nog wereldkampioene kon worden”, vertelde de kersverse wereldkampioene in het flashinterview na afloop.

Kopecky reed in de absolute finale van het WK weg van haar medevluchters. Na enkele kilometers solo te rijden, kwam ze met de handen in de lucht over de streep. “Het is fantastisch jaar geweest, maar ook een heel zwaar jaar. Ik weet niet wat ervoor gezorgd heeft dat ik ben blijven pushen”, doelde Kopecky onder meer op de breuk met haar vriend (en trainer) en het overlijden van haar broer. “Dit is een droom die uitkomt. Ik ga er volgend jaar van genieten om in de regenboogtrui rond te mogen rijden.”

“Ik was niet nerveus voor de koers, maar toen Elise Chabbey anderhalve minuut had, dan wel. Ik moet Sanne Cant en Justine Ghekiere echt bedanken. Zij hebben heel goed werk gedaan in de lokale rondes. Zo reed Chabbey niet te ver weg. Ook mijn andere ploeggenoten moet ik bedanken. We hebben nu getoond dat we als land ook grote koersen kunnen winnen”, aldus Kopecky.

De Belgische werd op voorhand gezien als de grote favoriete, maar zelf zag ze dat toch wat anders. “Na de twee wereldtitels op de baan dacht ik dat het bijan onmogelijk ging zijn om vandaag te winnen. Ik dacht dat het niet mogelijk was om drie keer wereldkampioene te worden in zeven dagen tijd. Dit is ongelooflijk.”

