Emotionele Ellen van Dijk na tweede wereldtitel tijdrijden: “Een droom die uitkomt!”

Tranen van geluk bij Ellen van Dijk, die maandagmiddag de nieuwe wereldkampioene tijdrijden werd. De 34-jarige renster van Trek-Segafredo was met stomheid geslagen toen haar kwelgeest Marlen Reusser – ondanks betere tussentijden – aan de meet tekort kwam om Van Dijk van de troon te stoten. “Ik droom hier al zo lang van”, huilt de Nederlandse in het flashinterview. Het was voor haar de tweede keer dat ze het WK tijdrijden wist te winnen, nadat het Van Dijk in 2013 ook al eens lukte.

De ontlading bij de routinier – twee weken geleden verloor ze het EK tijdrijden nog aan Reusser – was groot. “Ik wist niet dat ik zo emotioneel zou zijn”, jubelt ze. “Ik droom er al lange tijd van om de titel weer te pakken. Dit jaar voelde alles zo goed, maar heel het seizoen was er altijd maar Reusser. Zij was zó sterk heel het jaar. Ik wist dat ik goed bezig was dit seizoen, maar ze versloeg me steeds weer. Ook de laatste weken kon ik niet van haar winnen.”

“Ik wist dus dat het super, super moeilijk zou zijn om Marlen hier te verslaan”, gaat ze verder. “Als ik daarin wilde slagen, moest ik mijn beste tijdrit ooit rijden. Toen ik over de streep kwam, wist ik dat ik een goede tijdrit had gereden. Maar ik wist niet of het goed genoeg was om te winnen. Toen moest ik nog een uur wachten op de uitslag en ik wist niet of dat in mijn voordeel was of niet. Ik zag de bui al hangen toen Reusser bij de tussenpunten sneller was…”

De verbazing was dan ook groot bij alle aanwezigen toen de Zwitserse aan de meet plots trager was dan Van Dijk. “Ik kan het gewoon niet geloven”, zoekt de winnares naar de goede woorden. “Het was echt verschrikkelijk in de hot seat, Annemiek van Vleuten moest nog starten toen ik er kwam te zitten. Ik wist niet wat mijn tijd waard was, maar mensen om me heen zeiden dat het goed was.”

In een interview met NRC eerder vandaag zei Van Dijk graag de titel nog eens te pakken, omdat ze er na 2013 niet echt van genoten had. Ze wil nu nog een jaar doorgaan, voordat ze hoopt een gezin te stichten. “Tijdrijden is waarvan ik houd. Het voelt echt als mijn discipline. Ik wist dat dit parcours me lag en dat de omstandigheden ideaal voor mij waren. Ik heb hier alles ingestopt, met goud en de regenboogtrui als resultaat. Dit is echt een droom die uitkomt!”