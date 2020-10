Emotionele Daniel Martin: “Ik wilde zo graag een etappe winnen voor de ploeg”

Voor Daniel Martin is 2020 niet het beste jaar uit zijn carrière, maar vandaag wist de Ierse klimmer eindelijk weer een zege te boeken. De ervaren Martin versloeg op La Laguna Negra de Vinuesa Primož Roglič en Richard Carapaz en was na afloop bijzonder emotioneel.

Martin, die uitstekend aan de Vuelta is begonnen met twee derde plaatsen én een ritzege, kende dit jaar behoorlijk veel pech. Zo reed hij in de Tour rond met een blessure. “Ik was dit jaar al een paar keer zo dichtbij de overwinning. Ik wilde heel erg graag een rit winnen voor deze ploeg. Israel Start-Up Nation is zo’n goede formatie voor mij.”

“De ploeg bleef tijdens de lockdown erg gemotiveerd, maar in de Tour wilde het niet lukken door een blessure. Vandaag heeft iedereen bijgedragen aan mijn overwinning. Deze zege is voor mijn vrouw en kinderen”, aldus Martin, die moeite had om zijn tranen te bedwingen. “Dit is de eerste zege sinds de geboorte van mijn kinderen. Ik heb mijn gezin lang niet gezien.”

Martin staat er na drie dagen nog altijd uitstekend voor in het klassement. De 34-jarige Ier is de nummer twee in de stand en heeft een achterstand van slechts vijf seconden op leider Roglič.