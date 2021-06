Emotionele Cavendish na ritwinst: “Ik weet niet wat ik moet zeggen”

Mark Cavendish was na zijn ritoverwinning in de Tour de France erg emotioneel. De sprinter wist op 36-jarige leeftijd voor zijn 31e zege in de Tour te tekenen, door de etappe naar Fougères op zijn naam te schrijven. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat ik hier in de start stond was al speciaal”, vertelt hij na afloop.

Het was lang niet zeker of Cavendish daadwerkelijk voor de ritzege kon sprinten. Vluchter Brent Van Moer plaatste namelijk een gevaarlijke aanval en werd pas 150 meter voor de finish ingerekend. Deceuninck-Quick-Step zette zich massaal in om Van Moer nog terug te pakken.

“We vochten met de hele ploeg”, complimenteert Cavendish zijn ploeg. “We verloren Davide Ballerini nog in de voorbereiding, maar je ziet wat voor ploeg we hebben. Ik had de drager van de groene trui, de wereldkampioen in dienst. Dat was geweldig. Ze hebben alles hiervoor gedaan. Veel mensen geloofden niet meer in mij, maar deze gasten doen dat wel.”

Wie vorig jaar had gezegd dat Cavendish – toen nog in dienst van Bahrain McLaren – nu een rit zou winnen in de Tour, had gek aangekeken geworden. Ook de Brit zelf had twijfels, erkent hij. “Maar als je bij Deceuninck-Quick-Step komt, dan rijd je voor de beste ploeg in de wereld. Het is geweldig om ook eens het geluk aan mijn zijde te hebben”, aldus Cav, die door zijn ritzege bovendien de groene trui overneemt van ploegmaat Alaphilippe.