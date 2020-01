Emotionele Cameron Meyer verovert zijn eerste Australische wegtitel zondag 12 januari 2020 om 08:03

Cameron Meyer mag zich een jaar lang Australisch kampioen op de weg noemen. De 32-jarige renner van Mitchelton-Scott kwam solo aan in finishplaats Buninyong, voor zijn jongere ploeggenoot Lucas Hamilton en Marcus Culey. Meyer is daarmee de opvolger van Michael Freiberg.

De renners verzamelden zich al vroeg voor een wedstrijd van 185 kilometer in en rond Buninyong, de start en finishplaats van het Australisch kampioenschap. De deelnemers kregen meerdere lokale rondes voorgeschoteld, met als terugkerende scherprechter de Mount Buninyong (3 km aan 5,1%), met de laatste passage op goed tien kilometer van de streep.

De wedstrijd werd aanvankelijk gekleurd door drie renners: Jai Hindley, Lucas Hamilton en Mark O’Brien. Deze drie aanvallers reden een tijdje voor het peloton uit, maar werden met nog elf ronde rondes te gaan opgeslokt door een achtervolgende groep. Dit was het sein voor O’Brien om nog een keer te versnellen.

Meyer springt weg uit ijzersterke kopgroep

De 32-jarige coureur met de bescheiden erelijst reed veertig seconden weg van de tegenstand, maar werd al snel weer ingerekend door Nick Schultz en Marcus Culey, die wel in staat bleken om een mooie voorsprong bijeen te fietsen. Het verschil tussen Schultz-Culey en een achtervolgende groep liep op tot bijna twee minuten.

De twee aanvallers kregen met nog twee ronden te gaan het gezelschap van enkele tegenaanvallers. Zo wisten Cameron Meyer, Miles Scotson, Chris Harper, uittredend kampioen Freiberg, de beresterke Hamilton, Culey, Hindley, Luke Durbridge, Nathan Haas en Jay McCarthy aan te sluiten. Deze ijzersterke kopgroep bleef weg tot de finish.

De aanhouder wint

Rappe renners als Freiberg en McCarthy hoopten ongetwijfeld op een sprint in de straten van Buninyong, maar Meyer had andere plannen. De hardrijder van Mitchelton-Scott – die de laatste jaren vooral successen boekt op de baan – moest vorig jaar nog een pijnlijke nederlaag incasseren op het Australisch kampioenschap, maar timede zijn aanval nu wel tot in de perfectie.

En zo kwam een zielsgelukkige Meyer als eerste over de streep, voor Hamilton en Culey. De winnaar – die al tweemaal op het podium stond van het NK – liet na de finish zijn emoties de vrije loop. “Ik voel nu zoveel emotie, het is na twaalf jaar eindelijk gelukt! Ik moet mijn familie bedanken, aangezien ze mij altijd steunen”, zo vertelde Meyer na afloop.

Uitslag Australisch kampioenschap op de weg

Cameron Meyer in 4u48m16s

Lucas Hamilton op 56s

Marcus Culey op 1m07s

4. Luke Durbridge op 1m10s

5. Jay McCarthy z.t.

Amanda Spratt pakt titel bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de titel andermaal naar Amanda Spratt. Het is voor de 32-jarige renster van Mitchelton-Scott haar derde nationale titel op de weg, na eerdere overwinningen in 2012 en 2016. Ze versloeg na een wedstrijd van 104,4 kilometer Justine Barrow en Grace Brown.

Spratt en Barrow mochten na een felbetwiste wedstrijd sprinten om de titel. De inmiddels 40-jarige Barrow bleek echter geen partij voor de vinnige Spratt, die met meerdere fietslengtes verschil over de streep kwam. Brown werd op gepaste afstand, goed voor het brons.