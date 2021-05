Emotionele Bettiol draagt zege op aan overleden manager

Alberto Bettiol boekte vandaag in Stradella zijn eerste ritzege in de Giro d’Italia. De Italiaan was na afloop bijzonder blij en besloot zijn zege op te dragen aan Mauro Battaglini. “Dat is mijn voormalige manager die vorig jaar is overleden. Hij was een tweede vader voor mij”, aldus Bettiol.

De renner van EF Education-Nippo, deel uitmakend van een vroege vlucht van 23 renners, wist op het laatste klimmetje naar de eerder ontsnapte Rémi Cavagna te rijden en de Fransman uiteindelijk uit zijn wiel te rijden. Bettiol wist vervolgens de laatste kilometers solo af te werken richting finishplaats Stradella.

“Deze zege betekent heel erg veel voor mij, de ploeg en voor de mensen die vertrouwen in mij hadden. Ik wil deze zege opdragen aan mijn voormalige manager die vorig jaar is overleden. Ik ben er zeker van dat hij van boven naar me kijkt. Ik wil deze overwinning ook opdragen aan de slachtoffers van het kabelbaanincident op Mottarone.”

“De finale was heel erg hectisch. Heel veel jongens kijken naar mij en reden op het wiel. Ik wist dat Cavagna iets ging proberen om zo te anticiperen, maar gelukkig was de finale zwaar genoeg en zitten we nu in de derde week van de Giro. Ik heb mijn beste benen teruggevonden en besloot Cavagna meteen aan te vallen, om hem zo een mentale tik uit te delen. Het wierp zijn vruchten af.”