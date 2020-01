‘Emmen gastheer Nederlands kampioenschap Tijdrijden’ maandag 6 januari 2020 om 08:21

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden wordt dit seizoen verreden in Emmen. De KNWU heeft de Drentse plaats aangewezen als gastheer voor het evenement, meldt CyclingOnline.

Emmen was in 2012 en 2015 ook al organisator van de nationale titelstrijd tegen de klok. Afgelopen jaar streden jeugdcategorieën om de rood-wit-blauwe truien in en om de plaats. Verder vindt sinds 2017 de Tacx Tijdrit in Emmen plaats.

In 2015 vonden ook de wegritten plaats in Emmen. Die eer is dit jaar voorbehouden aan de VAM-berg, de traditionele scherprechter in de Ronde van Drenthe.