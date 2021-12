Emmanuel Morin zet grote stap terug

Emmanuel Morin reed drie jaar voor Cofidis, maar in 2022 zal hij rijden in loondienst van UC Nantes. De Franse ploeg reed tot nu toe op het nationale niveau. Ze hebben reeds een aanvraag ingediend bij de UCI om in 2022 op het continentale niveau te rijden, het is echter nog niet bekend of deze aanvraag is goedgekeurd.

Het contract van de 26-jarige renner werd niet verlengd bij Cofidis, dus vertrekt Morin naar UC Nantes. Een opmerkelijke stap terug dus Emmanuel Morin. UC Nantes zou een belletje doen rinkelen door een ex-renner, Bryan Alaphilippe. Bryan is de jongere broer van wereldkampioen Julian, maar hij hing niet lang geleden zijn fiets aan de haak. Wel komt Morin er een andere opmerkelijke naam tegen, oud-prof Mathias Le Turnier.

De Franse sprinter reed in 2021 naar een tweede plaats in de de Route Adélie de Vitre, maar kon verder geen sterke resultaten behalen. Andere opmerkelijke resultaten behaalde hij in de Vuelta van 2020, waar Morin twee keer de top tien wist te bereiken.

