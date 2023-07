Emma Norsgaard verrast uit vroege vlucht: “Ben geen sprinter meer, dus ik moet het zo doen”

Emma Norsgaard verraste door vrijdag in de Tour de France Femmes de rit te winnen vanuit de vroege vlucht. De Deense renster van Movistar kleurde de dag met twee andere rensters en in de slotkilometer schudde ze de laatste overgebleven medevluchter van zich af. “Dit is de grootste zege uit mijn carrière.”

Onderweg naar Blagnac kreeg Norsgaard steun van Sandra Alonso en Agnieszka Skalniak-Sojka. In de laatste kilometers moest Alonso lossen, maar Norsgaard en Skalniak-Sojka bleven doorzetten. Uiteindelijk reed Norsgaard nog weg in de laatste 500 meter en kon ze het sprintende peloton nog nét afhouden. “Ik heb er geen woorden voor”, begon de Deense het flashinterview.

“Ik heb een heel moeilijk jaar gehad. Ik wil iedereen rond mij dus bedanken dat ze in mij bleven geloven”, ging Norsgaard verder. “Dit is absoluut de grootste zege uit mijn carrière.” Op voorhand werd de renster van Movistar niet kansloos geacht als er gesprint zou worden, maar Norsgaard koos dus voor een andere aanpak. “Ik zie mezelf niet meer als een sprinter, dus moet ik het anders aanpakken. Ik ben nog steeds snel, maar tegen de echte snelle rensters kan ik het niet meer afmaken. Dat moet ik me realiseren.”

