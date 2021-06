Emma Norsgaard verlengt contract bij Movistar tot eind 2024

De vrouwenploeg van Movistar is erin geslaagd om het contract van Emma Norsgaard te verlengen tot en met 2024. De nog altijd maar 21-jarige Deense is bezig aan haar eerste maanden voor de Spaanse formatie, maar is nu al een van de steunpilaren.

Norsgaard besloot eind 2020 de overstap te maken naar het Spaanse Movistar en dit heeft haar voorlopig geen windeieren gelegd. De jonge Deense won dit jaar al twee etappes en het eindklassement van Festival Elsy Jacobs en de openingsrit van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour. Verder wist ze nog zestien top 10-plaatsen te bemachtigen.

In het voorjaar stak Norsgaard ook nadrukkelijk haar neus aan het venster met tweede plaatsen in Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, de OxyClean Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Verder werd ze nog achtste in Nokere Koerse en negende in Gent-Wevelgem. In de Healthy Ageing Tour en de Thüringen Ladies Tour mocht ze als derde vrouw ook mee het eindpodium op.

“Het is voor mij echt een geweldig seizoen en ik voel zoveel vertrouwen vanuit de ploeg”, laat Norsgaard weten in een persbericht. “Ik geloof echt in dit project en daarom heb ik ook besloten om voor twee jaar bij te tekenen. Ik kijk echt uit naar de toekomst.” De rappe Norsgaard richt zich de komende weken op de Deense kampioenschappen en de Giro Rosa.