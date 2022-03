Emma Norsgaard: “Het belangrijkste was om niet te panikeren”

Emma Norsgaard was natuurlijk in de wolken na haar overwinning in Le Samyn des Dames. In de straten van Dour beschikte de Deense renster van Movistar in de sprint van een kleine groep over het beste eindschot.

Voor Norsgaard was het niet haar eerste goede resultaat van het seizoen. De voorbije dagen was de 22-jarige renster namelijk ook al zesde in Omloop Het Nieuwsblad en tweede in Omloop van het Hageland. “Ik ben blij met mijn resultaten tot dusver”, vertelde ze na afloop van de wedstrijd in het flashinterview.

Norsgaard probeerde zich in de finale niet gek te laten maken door de verschillende aanvallen van onder anderen Alice Barnes, Shirin van Anrooij en Vittoria Guazzini. “Het belangrijkste was om niet te veel in paniek te raken, want er waren steeds demarrages. Ik had echter een sterke ploeg rond me en ik wilde het graag afmaken in de sprint.”

“Of ik zeker was van de zege? Zeker niet, maar dat ben ik nooit. We deden echter de juiste dingen in de sprint”, aldus de Deense, de echtgenote van UAE Emirates-renner Mikkel Bjerg.