Emily Watts opent Santos Festival of Cycling met zege

Emily Watts heeft de eerste etappe van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, op haar naam geschreven. De 21-jarige Australische won na een rit van 85,4 kilometer de sprint van een eerste elitegroep. Ruby Roseman-Gannon is de eerste leidster in de driedaagse ronde door Australië.

In Australië is het inmiddels alweer volop koers. Een week na de Australische wegkampioenschappen stonden heel wat rensters vandaag aan de start van de openingsetappe van het Santos Festival of Cycling. De organisatie had meteen een pittige etappe uitgetekend tussen Tanunda en Williamstown. De totale afstand van de etappe bedroeg slechts 85,4 kilometer, maar de route was allesbehalve vlak en de weergoden hielpen niet echt mee.

De voor Team BikeExchange-Jayco uitkomende Roseman-Gannon wist onderweg de nodige bonificatieseconden te sprokkelen. De 23-jarige renster, die zich eerder deze maand al wist te kronen tot Australisch criteriumkampioene, deed zo goede zaken met het oog op een eventuele eindzege. Het peloton werd in de omgeving van Adelaide, de rensters reden overwegend langs de nabijgelegen wijngaarden, overigens stevig uitgedund.

Na een attractieve koers zaten er nog ongeveer dertig rensters in de eerste groep. In de laatste kilometers richting de finish probeerde Georgie Howl de rappe vrouwen nog te verrassen, maar er werd uiteindelijk toch gewoon gesprint in Williamstown. Roseman-Gannon was zeker van haar zaak en ging als eerste de sprint aan, maar werd nog overvleugeld door de jonge Watts, die haar ploeg Knights Of Suburbia zo een prestigieuze overwinning wist te bezorgen.

Roseman-Gannon kon niet anders dan genoegen nemen met een ondankbare tweede plaats, maar werd alsnog het podium opgeroepen, aangezien ze aan de leiding gaat in het algemeen klassement. De tweede etappe van het Santos Festival of Cycling speelt zich af tussen McLaren Vale en Echunga. De slotrit start en finisht in Lobethal.

Watts: “Dit is echt een teamzege” Ritwinnares Watts kon na afloop haar geluk niet op. “Ik win hier vandaag, maar dit is vooral een teamzege. Ik had het niet kunnen afronden zonder mijn ploeggenotes. We begonnen de etappe met een duidelijke strategie. Op de beklimming bleven we goed gegroepeerd en we hebben het gewoon geflikt! Ik heb de laatste tijd gewerkt aan mijn sprint en dat heeft vandaag wat opgeleverd.”