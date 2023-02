Emilie Fortin soleert naar zege in Clásica de Almería, Floortje Mackaij derde

Emilie Fortin is de eerste naam op de erelijst van de Clásica de Almería voor vrouwen. De Canadese won de openingseditie van de Spaanse eendaagse door in de slotfase alleen te ontsnappen en haar solo succesvol af te ronden. Haar landgenote Alison Jackson werd tweede, Floortje Mackaij eindigde als derde.

Net als de Clásica de Almería voor mannen, was ook de splinternieuwe vrouwenwedstrijd op papier vooral geschikt voor de sprinters. In het eerste deel van de koers moest weliswaar naar 609 meter geklommen, maar echt steile pentes kregen de rensters nooit voor de kiezen. Bovendien was het tweede deel vooral in dalende lijn. Het stijgingspercentage in de laatste kilometer – twee à drie procent – was voor de snelle vrouwen nog wel iets om rekening mee te houden.

Tegenwind

Een andere factor die veel invloed op de koers bleek te hebben, was de harde wind. Deze stond in het eerste deel pal tegen. Daardoor had geen enkele rensters zin om voor de groep uit te rijden en bleef alles lang bij elkaar. Pas halverwege de wedstrijd zagen we een eerste aanval. Lucy Gadd (Stade Rochelais Charente-Maritime) deed een dappere poging, maar bewees vooral het gelijk van degenen die beschutting bleven zoeken in het peloton. De Britse waaide namelijk al snel weer terug.

Later zagen we met Lucía Ruiz (Eneicat-CMTeam-Seguros Deportivos) nog een eenling in het proberen. Ook haar poging had geen succes, maar driemaal is scheepsrecht. In de slotfase zagen we namelijk een solo van de Canadese Emilie Fortin en zij hield wél stand. Het achtervolgende groepje kwam te laat. Daar won Fortins landgenote Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB) de sprint voor Floortje Mackaij (Movistar).