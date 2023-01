Emiel Verstrynge verslaat Joran Wyseure in beloftenwedstrijd X2O Trofee Herentals

Emiel Verstrynge heeft de beloftenwedstrijd van de X2O Trofee Herentals gewonnen. De 21-jarige Europees kampioen klopte wereldkampioen Joran Wyseure. Victor Van de Putte werd derde, Witse Meeussen vierde.

Verstrynge, Wyseure, Van de Putte en Meeussen waren aan elkaar gewaagd in Herentals. Het bleef zodoende spannend tot in de laatste ronde, waarin Verstrynge uiteindelijk aan het langste eind trok. Zijn Crelan-Fristads-ploeggenoot Wyseure gaf twee tellen toe. Enkele seconden later finishten Van de Putte en Witse Meeussen.

Eerder op de dag waren er ook al twee crossen. Bij de junioren-vrouwen ging de zege naar Europees kampioene Lauren Molengraaf, die twee Canadese zusjes afhield. Ava Holmgren werd tweede, Isabella Holmgren derde. Bij de junioren-mannen was Viktor Vandenberghe de beste. De 17-jarige Belg won voor zijn land- en ploeggenoot Wies Nuyens en de Nederlander Mika Vijfvinkel.