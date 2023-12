zondag 17 december 2023 om 12:50

Emiel Verstrynge slaat grote slag en is de nieuwe leider in Wereldbekerklassement bij de beloften

Video De afwezigheid van Tibor Del Grosso in Namen zette de Wereldbekermanche in Namen op scherp. Winst van één van zijn naaste achtervolgers zou een nieuwe leider in het Wereldbekerklassement betekenen. Dit hoefde men Emiel Verstrynge niet twee keer te zeggen. De Belg troefde in de slotfase landgenoot Jente Michels af in de sprint en is de nieuwe leider bij de beloften.

Na een flitsende start in Namen duurde het niet, voordat de twee Belgische vrienden samen op avontuur gingen. De Fransman Léo Bisiaux en de Belg Yorbe Lauryssen deden een paar verwoede pogingen om de aansluiting te vinden, maar het mocht niet baten. Jente Michels en Emiel Verstrynge waren vertrokken.

In ronde drie was de voorsprong opgelopen naar twintig seconden en was duidelijk dat de twee om de winst mochten gaan strijden. Beiden stonden zij binnen veertig punten van Del Grosso, waardoor winst de leiding in het klassement zou betekenen. Er zat echter weinig verschil tussen de twee landgenoten.

Het zou aankomen op een sprint-a-deux in Namen. De vrienden streden tot het bittere eind, maar het was Emiel Verstrynge die aan het langste eind trok. Verstrynge slaat hiermee een dubbelslag en is de nieuwe leider in het Wereldbekerklassement.

Top-5 WB Namen beloften mannen

1 Emiel Verstrynge in 46m26s

2 Jente Michels z.t.

3 Léo Bisiaux + 50s

4 Aaron Dockx + 59s

5 Seppe Van Den Boer + 1m09s