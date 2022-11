Emiel Verstrynge schrijft beloftencross X2O Trofee Kortrijk op zijn naam

Emiel Verstrynge heeft de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee in Kortrijk gewonnen. De crosser van Crelan-Fristads eindigde voor Witse Meeussen en Joran Wyseure. Voor Verstrynge is het zijn derde zege van het seizoen.

Europees kampioen Verstrynge klopte in Kortrijk de jonge Meeussen, die uitkomt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, in de laatste rechte lijn. Ook wereldkampioen Wyseure, ploegmaat van Verstrynge, kwam in aanmerking voor de overwinning, maar stond maar net mee op de foto.

Eerder vandaag kwamen ook al de junioren in actie in Kortrijk. Bij de vrouwen ging de zege naar de 17-jarige Fleur Moors, die deze week nog met WielerFlits sprak voor de wekelijkse rubriek Vrijdag, de dertiende. Viktor Vandenberghe was dan weer de laureaat bij de mannen junioren. Later vandaag rijden de vrouwen (13.45 uur) en mannen elite (15.00 uur) hun cross.

Uitslag beloften X2O Trofee Kortrijk

1. Emiel Verstrynge (Crelan-Fristads)

2. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Joran Wyseure (Crelan-Fristads)