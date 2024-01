zondag 14 januari 2024 om 15:00

Emiel Verstrynge pakt Belgische beloftentitel: “Pas gerust toen het een minuut was”

Niets te doen aan Emiel Verstrynge bij het BK voor beloften-mannen in Meulebeke. Net als twee jaar geleden pakt de Belg Crelan-Corendon de driekleur bij de beloften. Het leverde een blijde Verstrynge op in het flashinterview na de finish: “Ik heb niet de beste seizoensstart gehad en om nu dan zo rond te rijden doet deugd.”

Niet gedacht zo snel alleen te gaan. Maar ik voelde in het begin dat het goed ging, dus ik wilde redelijk snel openen om op het gemak te zitten. In de eerste ronde maak ik twee domme foutjes. De eerste keer weet ik niet wat er gebeurde, maar de tweede keer sprong ik af en het was precies een gladde plaat daaronder. Nadien kon ik mijn eigen lijnen rijden, dat was ideaal. Als je op dit parcours je ritme gevonden hebt, lukt dat wel.”

Ondanks een overtuigende prestatie, waande Verstrynge zich niet heel snel zegezeker. “Ik besefte dat ik moest blijven focussen. Een foutje was heel snel gemaakt. Ook materiaalpech kun je niet uitsluiten. Ik was er pas gerust op toen ik hoorde dat het een minuut was. Ik had tijdens de wedstrijd niet veel last van de koude, maar vanaf de aankomst ging er precies een schakelaar om en begon het pijn te doen.”

“Ik heb niet de beste seizoensstart gehad en om nu dan zo rond te rijden doet deugd. Het WK in Tábor is voor mij nog het grootste doel, ik ga me de komende weken in Spanje goed voorbereiden om er daar ook alles aan te kunnen doen.”