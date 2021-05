Emanuel Buchmann verlengt contract bij BORA-hansgrohe

Emanuel Buchmann zal ook de komende seizoenen uitkomen voor BORA-hansgrohe. De Duitse klimmer heeft namelijk besloten om zijn contract te verlengen tot eind 2024.

Buchmann (28) koerst al sinds 2015 voor de Duitse formatie. De ronderenner wist sinds zijn entree bij de profs uit te groeien tot een uitstekende ronderenner, met als voorlopige uitschieter een vierde plek in de Tour de France van 2019. “Ik ben blij dat we straks de tien jaar volmaken, met de mogelijkheid om nog langer te blijven”, laat Buchmann weten in een perspraatje.

Tourpodium

“BORA-hansgrohe is voor mij nog altijd de beste ploeg. Ik kende een moeilijk 2020, maar zeker in moeilijke tijden kom je erachter of een samenwerking nog succesvol is. Ik heb ontzettend veel steun gehad vanuit de ploeg en dat laat zien dat ik nog altijd op de goede plek zit. Ik voel me hier heel erg op mijn gemak en het grote doel is om ooit op het Tourpodium te staan.”

Maar voor nu richt Buchmann zich op de Giro d’Italia, die komende zaterdag van start gaat in Turijn. BORA-hansgrohe schuift de Duitser naar voren als kopman voor het klassement. “Ik ben er zeker van dat Emanuel een sterke Giro kan rijden. Zijn beste jaren komen er nu aan. We gaan volgend jaar dan voor een Tourpodium, mits het parcours hem goed ligt”, aldus teambaas Ralph Denk.