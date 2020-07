‘Emanuel Buchmann kiest voor dubbel Tour-Vuelta’ dinsdag 14 juli 2020 om 16:48

Emanuel Buchmann heeft al meerdere keren aangegeven zich te focussen op de Tour de France, maar de Duitse klassementsrenner zal volgens diverse media ook aan de start staan van de Vuelta a España.

De 27-jarige Buchmann reed al twee keer de Ronde van Spanje. Drie jaar geleden finishte hij als 65e in het eindklassement, nadat hij in de zomer al had deelgenomen aan de Tour. In 2018 probeerde hij in Spanje als kopman van BORA-hansgrohe een goed klassement te rijden. Buchmann moest uiteindelijk genoegen nemen met een twaalfde stek.

Buchmann zal overigens niet als absolute kopman beginnen aan de Spaanse rittenkoers, aangezien Felix Großschartner in de Vuelta de kans krijgt om zich te bewijzen als klassementskopman. “En dat is een enorme eer”, zo liet de Oostenrijkse klimmer begin juli weten aan Oberösterreichische Nachrichten.

Buchmann richt zich dus eerst op de Ronde van Frankrijk, zeker na zijn vierde plaats van vorig jaar. De renner hoopt dit jaar ook mee te doen aan het WK wielrennen in Zwitserland. Op 27 september strijden de beste mannelijke profs om de regenboogtrui.