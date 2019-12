Emanuel Buchmann, Brussels Universities Cyclocross, Tour Colombia

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Emanuel Buchmann, de Brussels Universities Cyclocross en de Tour Colombia.

Emanuel Buchmann is uitgeroepen tot Duits wielrenner van het jaar. Bij de verkiezing onder lezers van RadSport en RennRad kreeg de nummer vier van de Tour de France 27,1 procent van de stemmen. Daarmee deed hij het beter dan ploegmaat Pascal Ackermann (21,4%) en kunstfietser Lukas Kohl (12,5%). Buchmann volgt Maximilian Schachmann op, die vorig jaar de eretitel verdiende. Baanrenster Franziska Brauße werd verkozen tot beste wielrenster.

🏆 Congratulations to @EmuBuchmann, who has been voted "Cyclist of the Year 2019" by the readers of RadSport and RennRad.

Emu was closely followed in the votes by teammate @Ackes171, who finished in second place.#BandOfBrothers #RadsportlerDesJahres pic.twitter.com/fBkHK1f56N

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 18, 2019