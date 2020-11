Elynor Bäckstedt hervat training na revalidatie van zes maanden

Elynor Bäckstedt heeft een half jaar na haar scheenbeenbreuk de training weer kunnen hervatten. De 18-jarige renster van Trek-Segafredo liep de spiraalbreuk in het scheenbeen eind mei op bij een val met de mountainbike. “Het was een erg lange pauze en het duurde vooral heel lang voor het gips eraf mocht”, blikt ze terug.

“Ik zat van mei tot en met juli tot aan mijn dij in het gips en daarna moest ik twee maanden een orthopedische laars aan”, vertelt Bäckstedt tegen Cyclingnews. “Alles moest voldoende gestabiliseerd worden, voordat ik mijn been weer mocht buigen. Vanwege mijn leeftijd hoopten de doktoren dat het op de gewone manier weer normaal zou worden. Een operatie was misschien sneller, maar kon op de lange termijn erger uitpakken. Na veel gesprekken is besloten het niet te opereren.”

“Ik hoef de speciale schoen nu niet meer aan en kan weer een beetje fietsen. Qua herstel zit ik op 98 procent, maar het lopen gaat nog steeds moeilijk en het inklikken in de pedalen doet nog wel pijn”, geeft de Britse aan. “Het herstel zal langzaam gaan, want we willen er zeker van zijn dat alles weer zo sterk mogelijk is. Ik ben nog jong, dus we hebben geen haast en geen grotere problemen in de toekomst.”

Comeback in 2021

Bäckstedt hoopt komend voorjaar weer in actie te kunnen komen voor Trek-Segafredo, maar wil niet overhaasten. “Ik heb vertrouwen in het team, mijn coaches en fysiotherapeuten. We doen er alles aan om terug te komen op het niveau dat ik had voor het ongeluk”, zegt ze. “Ik zou graag Parijs-Roubaix voor vrouwen rijden volgend jaar, maar dat duurt nog maar enkele maanden…”

Parijs-Roubaix heeft een bijzondere lading voor de familie Bäckstedt. Elynor is een van de fietsende dochters van oud-profrenner Magnus Backstëdt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004.