Elmar Reinders maakt deze week zijn debuut voor BikeExchange-Jayco

Elmar Reinders maakt dinsdag zijn wedstrijddebuut voor Team BikeExchange-Jayco; de Egmont Cycling Race in het Oost-Vlaamse Zottegem wordt zijn eerste koers voor de Australische ploeg. Woensdag komt hij in de Druivenkoers-Overijse opnieuw in actie.

Reinders maakt deze week een tussentijdse transfer. De 30-jarige Nederlander tekende onlangs een contract bij Team BikeExchange-Jayco, nadat hij het seizoen was begonnen bij conti-ploeg Riwal. Zijn nieuwe contract tot eind 2024 gaat dinsdag in en op die dag maakt hij gelijk voor het eerst zijn opwachting voor zijn nieuwe team. Met de Australische WorldTour-formatie gaat hij van start in de Egmont Cycling Race. Woensdag doet hij ook de Druivenkoers-Overijse.

“Onze nieuwe renner Elmar Reinders zal zowel op dinsdag als woensdag aan de start staan. Het is een ervaren renner en het zal interessant zijn om hem te zien koersen op de typisch Vlaamse wegen”, vertelt sportdirecteur David McPartland op de website van het team. Reinders harkte dit jaar de ene na de andere goede uitslag binnen en won de Arno Wallaard Memorial, de Bloeizone Elfsteden Fryslan en ritten in de Tour de Bretagne, het Circuit des Ardennes en Olympia’s Tour.

Team BikeExchange-Jayco rekent in de Egmont Cycling Race op Dylan Groenewegen en Luka Mezgec. Een dag later blijft Groenewegen aan de kant en is Mezgec het enige speerpunt, maar krijgen ook de andere renners gelegenheid om voor hun kansen te rijden.

Selectie Team BikeExchange-Jayco

Jack Bauer

Dylan Groenewegen – alleen Egmont

Amund Grøndahl Jansen – alleen Egmont

Alexander Konychev

Luka Mezgec

Elmar Reinders

Dion Smith – alleen Druivenkoers

Matteo Sobrero – alleen Druivenkoers

Campbell Stewart