Elmar Reinders sprint naar winst in Tour de Bretagne, tweede dag op rij Nederlands succes

Nederlander Elmar Reinders heeft de vijfde etappe van de Tour de Bretagne gewonnen. De renner van Riwal won de massasprint in Scaër. Het is al de tweede keer dat er een Nederlander wint in de Franse etappekoers, donderdag won Casper van Uden nog de vierde etappe.

De vijfde etappe in de Tour de Bretagne vertrok in Ploërmel, een kleine gemeente in Bretagne. De renners moesten in totaal bijna 200 kilometer afwerken, 193,2 kilometer om precies te zijn. Onderweg moesten de renners een aantal heuvels overwinnen, maar een massasprint was onvermijdbaar.

In die sprint bleek Reinders de snelste te zijn. De 30-jarige renner uit Emmen won dit seizoen al meerdere keren, hij won onder meer al de Arno Wellaard Memorial en de Visit Friesland Elfsteden Race. De tweede plaats in Bretagne ging naar thuisrijder Paul Penhoët van Equipe continentale Groupama-FDJ, Riley Pickrell van Israel Cycling Academy werd derde.

Er stond met Dries De Pooter (vierde) ook nog een Belg in de top-5. Alex Baudin is nog steeds de leider. De Tour de Bretagne loopt nog tot en met aanstaande zondag door.