Casper van Uden snelt nu wél naar de zege in Tour de Bretagne

Casper van Uden heeft zijn ritzege in de Tour de Bretagne te pakken. De 20-jarige Nederlander, die in deze ronde uitkomt voor de opleidingsploeg van Team DSM, was in finishplaats Guillac te snel voor de Fransman Paul Penhoët en de Spanjaard Antonio Angulo.

Van Uden was eerder deze week al goed voor twee dichte ereplaatsen. In de openingsrit naar Sainte-Reine-de-Bretagne kwam hij als derde over de streep en in de daaropvolgende tweede etappe met aankomst in La Chapelle-Bouëxic werd hij eveneens derde. Woensdag kon hij door een valpartij zijn kansen niet verdedigen, maar vandaag kwam Van Uden niks tegen en kreeg hij andermaal de kans om voor de zege te sprinten.

En dit keer bleek de jonge Nederlander wel degelijk over de snelste benen te beschikken, al kreeg hij veel weerwerk van de Fransman Penhoët. Aan de streep was het verschil niet al te groot, maar was Van Uden wel de duidelijke winnaar. De Spanjaard Angulo moest genoegen nemen met een derde stek. Met Elmar Reinders (vierde) eindigde er nog een Nederlander in de top-5. Ramses Debruyne en Dries De Pooter wisten de Belgische eer hoog te houden.

Voor Van Uden, die dit jaar afwisselend uitkomt voor de hoofdmacht en de opleidingsploeg van Team DSM, is het alweer zijn derde zege van het seizoen. Eerder won hij op Franse bodem al twee etappes in de Tour de Normandie. Verder werd hij tussen de profs ook al knap vierde in de Scheldeprijs. “Ik ga nog niet per se heel vaak profwedstrijden rijden, ik blijf wedstrijden van .2-niveau doen. Er zijn doelen die ik nog graag wil behalen, maar welke dat zijn, houd ik nog even voor mezelf”, liet hij woensdag nog weten.

